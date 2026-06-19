Зеленський вірить у відновлення переговорів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на відновлення мирних переговорів. За його словами, зараз триває обговорення різних форматів діалогу щодо завершення війни. Водночас глава держави наголосив, що майбутній переговорний процес має відбуватися за участі міжнародних партнерів.

Про це, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою, передає Новини.LIVE.

Зеленський висловився про відновлення мирних переговорів

Глава держави повідомив, що європейські партнери підтримують формат переговорів, у якому братимуть участь не лише Україна та Росія, а й представники Європи та Сполучених Штатів.

"Я вірю в двосторонні перемовини, але щоб партнери обов’язково були", — наголосив президент України.

Зеленський також зазначив, що Україна розраховує на отримання надійних гарантій безпеки після завершення війни та продовжує курс на членство в Європейському Союзі.

Читайте також:

Водночас, за його словами, Росії залишають можливість самостійно визначитися з форматом майбутніх переговорів.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні, 19 червня, до України вперше прибув президент Гондурасу. Він вже вшанував пам’ять українських воїнів, які загинули в боротьбі з російськими окупантами. Україна розцінила цей жест як прояв поваги.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Зеленський дав самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку тиждень, щоб демонтувати обладнання, яке допомагає РФ атакувати Україну. Він зазначив, що якщо Білорусь не виконає вимогу, то це зробить Україна самостійно.