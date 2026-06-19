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Главная Политика Зеленский заявил, что верит в возобновление переговоров, но назвал условие

Зеленский заявил, что верит в возобновление переговоров, но назвал условие

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 18:58
Зеленский верит в возобновление переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на возобновление мирных переговоров. По его словам, в настоящее время обсуждаются различные форматы диалога по вопросу прекращения войны. В то же время глава государства подчеркнул, что будущий переговорный процесс должен проходить при участии международных партнеров.

Об этом, как сообщает "Інтерфакс-Україна", Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Гондураса Насри Асфурой, передает Новини.LIVE.

Зеленский высказался о возобновлении мирных переговоров

Глава государства сообщил, что европейские партнеры поддерживают формат переговоров, в котором будут участвовать не только Украина и Россия, но и представители Европы и Соединенных Штатов.

"Я верю в двусторонние переговоры, но при условии, что партнеры обязательно будут присутствовать", — подчеркнул президент Украины.

Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на получение надежных гарантий безопасности после завершения войны и продолжает курс на членство в Европейском Союзе.

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В то же время, по его словам, России оставляют возможность самостоятельно определиться с форматом будущих переговоров.

Как писали Новини.LIVE, сегодня, 19 июня, в Украину впервые прибыл президент Гондураса. Он уже почтил память украинских воинов, погибших в борьбе с российскими оккупантами. Украина расценила этот жест как проявление уважения.

Также Новини.LIVE сообщали, что Зеленский дал самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко неделю на то, чтобы демонтировать оборудование, помогающее РФ атаковать Украину. Он отметил, что если Беларусь не выполнит требование, то это сделает Украина самостоятельно.

Владимир Зеленский Россия мирные переговоры
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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