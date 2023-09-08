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Зеленський заявив, що Путін причетний до вбивства Пригожина

8 вересня 2023 15:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський заявив, що Путін причетний до вбивства Пригожина
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін причетний до вбивства Євгена Пригожина . Принаймні, Україна має таку інформацію.

Про це повідомляє ВВС Російська служба.

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Президент України, виступаючи у Києві, заявив, що, за наявними у нього відомостями, Путін може бути пов'язаний із загибеллю Пригожина. При цьому Зеленський підкреслив, що в Україні не сумували за Пригожиним.

"Для нашої країни це мінус один терорист", — додав він.

Український лідер також зазначив, що моральний стан російського народу постраждав через їхню залежність від "вагнерівців". Він вважає, що Росія втратила захист, який надавали ці найманці.

Однак Зеленський не надав докладної інформації про свої джерела, які стверджують про можливу причетність Путіна до смерті засновника ПВК "Вагнер". У світлі поточного воєнного стану ВВС не може миттєво підтвердити або спростувати ці заяви.

Зі свого боку, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, реагуючи на питання від ВВС, категорично заперечував інформацію про можливу роль Кремля у смерті Пригожина, назвавши її "абсолютною вигадкою".

скріншот
Повідомлення ВВС Російська служба. Фото: скріншот

Нагадаємо, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин перед авіакатастрофою віщував свою загибель. Проте таке пророцтво російські ЗМІ не публікують.

Також ми писали, що у мережі показали могилу ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина. Він був похований на Порохівському цвинтарі у Петербурзі.

Додамо, в ГУР підтвердили загибель посібника ватажка ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна в авіакатастрофі у Тверській області РФ 23 серпня. Водночас розвідка ще перевіряє інформацію про смерть фінансиста найманців Євгена Пригожина.

 

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