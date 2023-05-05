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Зеленский с Ермаком встретились с делегацией американских конгрессменов

5 мая 2023 23:14
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский с Ермаком встретились с делегацией американских конгрессменов
Встреча Владимира Зеленского и Андрея Ермака с делегацией американских конгрессменов. Фото: Андрей Ермак
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня 5 мая Владимир Зеленский встретился с делегацией американских конгрессменов. Он заявил, что такие визиты в Украину - мощный сигнал поддержки со стороны Соединенных Штатов нашего государства и всего украинского народа.

Об этом информирует Президент Украины Владимир Зеленский.

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Визит американских конгрессменов в Украину

"Ценим мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку. Спасибо за комплексную помощь, оказываемую Соединенными Штатами Украине в нашей борьбе за собственное будущее и за будущее наших общих ценностей — свободы и демократии", — написал Владимир Зеленский.

Кроме этого, он добавил, что продолжение такой помощи является залогом успеха Украины в борьбе с агрессией РФ.

"Вместе с Президентом Владимиром Зеленским и командой встретились с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в составе главы Хельсинкской комиссии США Джо Уилсона, конгрессменов Стивена Коэна и Виктории Спартц", — заявил руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Отмечается, что президент отдельно поблагодарил представителей Конгресса за мощную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины и комплексную помощь, оказываемую Соединенными Штатами в борьбе за собственное будущее и будущее общих ценностей — свободы и демократии.

Кроме того, Андрей Ермак добавил, что Владимир Зеленский проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой. В ходе встречи были подробно обсуждены ключевые направления дальнейшей американской помощи в области безопасности и обороны. Президент отдельно рассказал о первоочередных потребностях сил обороны Украины.

"На встрече также был поднят вопрос продления действия зернового коридора, ситуации на Запорожской АЭС, другие важные темы двусторонней повестки дня", — написал руководитель офиса Президента Украины.

Визит американских конгрессменов
Визит американских конгрессменов в Украину. Фото: Андрей Ермак
Визит американских конгрессменов
Визит американских конгрессменов в Украину. Фото: Андрей Ермак

Напомним, что вечером, 5 мая, в вечернем обращении Владимир Зеленский рассказал о сохранении темпа и силы международной работы. Он сообщил, что в итоге встреч в Хельсинки и Гааге имеем мощное усиление для наших воинов оружием.

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