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Зеленский ввел в действие новые санкции против России

22 апреля 2023 15:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский ввел в действие новые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которые вводят персональные специальные экономические и другие ограничительные меры против 40 физических лиц и 382 юридических лиц. Решение было принято на основе решения Совета национальной безопасности и обороны от 22 апреля 2023 года. Санкции касаются граждан РФ, Швейцарии, Ирана и Мали.

Об этом говорится в указах №235/20223 и №236/2023.

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Список физических лиц включает президента гуманитарной комиссии Бюро региональной администрации и управления Кидаль Ахмеда Аг Альбачара, заместителя руководителя персонала региональной координации Оперативного механизма координации в Гао Махри Сиди Амар Бен Даха, депутата парламента Мохамеда Улд Матали и шейха Мохамеда Усмана, а также членов семьи российского олигарха и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.

Санкции введены на различные сроки: против граждан Мали они действуют до 31 августа текущего года, а в отношении остальных лиц срок составляет 10 лет. Ограничения включают блокирование активов, приостановку транзита и выдачи виз, аннулирование лицензий и договоров, запрет на участие в приватизации и приобретении земли в Украине и передаче технологий.

Среди юридических лиц, на которые наложены санкции, — общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Дальневосточная КСМ", публичное акционерное общество "Росбанк", Центральная избирательная комиссия РФ, партии "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", "Коммунистическая партия РФ", девелоперская компания "ВТБ-Девелопмент", ООО "ВТБ-Проект", ООО "ВБ-Сервис", ПАО "Завод Тула", ООО "Мегаком", АО "Ситибайк"

Напомним, что Швейцария расширяет свой список санкций в отношении России, включив в него частную военную группу Вагнера и государственное информационное агентство РИА. Это происходит после того, как западные союзники наложили санкции на Россию, чтобы изолировать ее от мировой экономики. 

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