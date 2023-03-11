Зеленский ввел санкции против российских букмекерских контор и лотерей

Санкции коснулись почти 300 юридических лиц

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских представителей букмекерского бизнеса. Всего в списке 120 физических и 287 юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Указ главы государства

Владимир Зеленский своим указом №145/2023 ввел решение Совета нацбезопасности и обороны от 10 марта.

Этим решением были введены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры против 120 физических лиц и 287 юридических лиц.

Под ударом букмекеры

Прежде всего санкции касаются российских букмекерских компаний и представителей игрового бизнеса страны агрессора.

В санкционном списке указаны ООО "Спортлото", ООО "Первая международная букмекерская компания", ООО "Бет.Ру", ООО "Кредитсервис".

Кроме того, санкции введены против зарегистрированных в Украине компаний – таких, как ООО "Париматч", Финансовая компания "Лео", ПокерматчUA.

Напомним, 20 февраля Украина ввела санкции против руководителей крупнейших российских банков, работающих на военно-промышленный комплекс россии.

Это решение также обновило санкции в отношении ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС". Согласно действующим изменениям в закон "О санкциях" блокирование распространяется на активы, которыми биржа распоряжается косвенно, отметила она.

Фото: пресс-служба Президента