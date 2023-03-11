Зеленский ввел санкции против российских букмекерских контор и лотерей
Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских представителей букмекерского бизнеса. Всего в списке 120 физических и 287 юридических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
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Указ главы государства
Владимир Зеленский своим указом №145/2023 ввел решение Совета нацбезопасности и обороны от 10 марта.
Этим решением были введены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры против 120 физических лиц и 287 юридических лиц.
Под ударом букмекеры
Прежде всего санкции касаются российских букмекерских компаний и представителей игрового бизнеса страны агрессора.
В санкционном списке указаны ООО "Спортлото", ООО "Первая международная букмекерская компания", ООО "Бет.Ру", ООО "Кредитсервис".
Кроме того, санкции введены против зарегистрированных в Украине компаний – таких, как ООО "Париматч", Финансовая компания "Лео", ПокерматчUA.
Напомним, 20 февраля Украина ввела санкции против руководителей крупнейших российских банков, работающих на военно-промышленный комплекс россии.
Это решение также обновило санкции в отношении ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС". Согласно действующим изменениям в закон "О санкциях" блокирование распространяется на активы, которыми биржа распоряжается косвенно, отметила она.
Фото: пресс-служба Президента