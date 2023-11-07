Зеленський ввів санкції проти компаній, пов'язаних із російським олігархом Фрідманом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський наклав санкції на 9 компаній. Деякі з цих компаній асоціюються з відомим російським бізнесменом Михайлом Фрідманом.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Санкції проти компаній, пов'язаних із Фрідманом

Зеленський ввів у дію рішення Ради з питань національної безпеки й оборони України щодо запровадження спеціалізованих економічних та інших санкційних заходів.

Ініціатива щодо запровадження санкцій виходила від Служби безпеки України.

Список санкціонованих організацій

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Rissa Investments Limited;

International Distribution Systems Limited;

Slavisilla Holdings Limited;

CTF Holdings SA;

Dendar Investment Fund Limited.

Організації зареєстровані на території Кіпру, у Ліхтенштейні та Люксембурзі. Деякі з них отримали обмеження на десятирічний термін, інші на два роки.

Взаємозв'язок компаній з олігархом Фрідманом

Деякі з цих корпорацій пов'язані з Михайлом Фрідманом, включаючи такі компанії, як International Distribution Systems Limited, Erasmony Limited та Alfa Finance Holdings Limited.

Протиправні дії Фрідмана в Україні

В Україні було ініційовано кримінальне переслідування проти Фрідмана, що ґрунтується на звинуваченнях у легалізації коштів на суму в 100 млн гривень через "Сенс Банк", раніше відомий як "Альфа-банк".

Крім того, СБУ звинуватила Фрідмана у фінансуванні російських оборонних підприємств на суму в мільярди рублів.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру російського олігарха Михайла Фрідмана. Як відомо, він фінансує війну РФ у нашій країні.