Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с российским олигархом Фридманом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на девять компаний. Некоторые из этих компаний ассоциируются с известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом.

Об этом сообщает Офис Президента.

Читайте также:

Санкции против компаний, связанных с Фридманом

Зеленский ввел в действие решение Совета по национальной безопасности и обороне Украины, касающееся введения специализированных экономических и других санкционных мер.

Инициатива по введению санкций исходила от Службы безопасности Украины.

Список санкционированных организаций

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Rissa Investments Limited;

International Distribution Systems Limited;

Slavisilla Holdings Limited;

CTF Holdings S.A.;

Dendar Investment Fund Limited.

Организации зарегистрированы на территории Кипра, в Лихтенштейне и Люксембурге. Некоторые из них получили ограничения на десятилетний срок, другие — на два года.

Взаимосвязь компаний с олигархом Фридманом

Некоторые из этих корпораций связаны с Михаилом Фридманом, включая такие компании, как International Distribution Systems Limited, Erasmony Limited, и Alfa Finance Holdings Limited.

Противоправные действия Фридмана в Украине

В Украине было инициировано уголовное преследование против Фридмана, основанное на обвинениях в легализации средств на сумму в 100 млн гривен через "Сенс Банк", ранее известный как "Альфа-банк".

Кроме того, СБУ предъявила обвинения Фридману в финансировании российских оборонных предприятий на сумму в миллиарды рублей.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Как известно, он финансирует войну РФ в нашей стране.