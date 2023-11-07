Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с российским олигархом Фридманом
Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на девять компаний. Некоторые из этих компаний ассоциируются с известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом.
Об этом сообщает Офис Президента.
Санкции против компаний, связанных с Фридманом
Зеленский ввел в действие решение Совета по национальной безопасности и обороне Украины, касающееся введения специализированных экономических и других санкционных мер.
Инициатива по введению санкций исходила от Службы безопасности Украины.
Список санкционированных организаций
- Sogeral Foundation;
- Haberfield Limited;
- Alfa Finance Holdings Limited;
- Erasmony Limited;
- Rissa Investments Limited;
- International Distribution Systems Limited;
- Slavisilla Holdings Limited;
- CTF Holdings S.A.;
- Dendar Investment Fund Limited.
Организации зарегистрированы на территории Кипра, в Лихтенштейне и Люксембурге. Некоторые из них получили ограничения на десятилетний срок, другие — на два года.
Взаимосвязь компаний с олигархом Фридманом
Некоторые из этих корпораций связаны с Михаилом Фридманом, включая такие компании, как International Distribution Systems Limited, Erasmony Limited, и Alfa Finance Holdings Limited.
Противоправные действия Фридмана в Украине
В Украине было инициировано уголовное преследование против Фридмана, основанное на обвинениях в легализации средств на сумму в 100 млн гривен через "Сенс Банк", ранее известный как "Альфа-банк".
Кроме того, СБУ предъявила обвинения Фридману в финансировании российских оборонных предприятий на сумму в миллиарды рублей.
Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Как известно, он финансирует войну РФ в нашей стране.
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