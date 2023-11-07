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Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с российским олигархом Фридманом

7 ноября 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с российским олигархом Фридманом
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на девять компаний. Некоторые из этих компаний ассоциируются с известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Санкции против компаний, связанных с Фридманом

Зеленский ввел в действие решение Совета по национальной безопасности и обороне Украины, касающееся введения специализированных экономических и других санкционных мер.

Инициатива по введению санкций исходила от Службы безопасности Украины.

Список санкционированных организаций

  • Sogeral Foundation;
  • Haberfield Limited;
  • Alfa Finance Holdings Limited;
  • Erasmony Limited;
  • Rissa Investments Limited;
  • International Distribution Systems Limited;
  • Slavisilla Holdings Limited;
  • CTF Holdings S.A.;
  • Dendar Investment Fund Limited.

Организации зарегистрированы на территории Кипра, в Лихтенштейне и Люксембурге. Некоторые из них получили ограничения на десятилетний срок, другие — на два года.

Взаимосвязь компаний с олигархом Фридманом

Некоторые из этих корпораций связаны с Михаилом Фридманом, включая такие компании, как International Distribution Systems Limited, Erasmony Limited, и Alfa Finance Holdings Limited.

Противоправные действия Фридмана в Украине

В Украине было инициировано уголовное преследование против Фридмана, основанное на обвинениях в легализации средств на сумму в 100 млн гривен через "Сенс Банк", ранее известный как "Альфа-банк".

Кроме того, СБУ предъявила обвинения Фридману в финансировании российских оборонных предприятий на сумму в миллиарды рублей.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману. Как известно, он финансирует войну РФ в нашей стране.

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