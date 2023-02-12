Зеленский ввел санкции против 200 россиян на 50 лет

Указ Президента вступил в силу сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 200 человек, связанных с россией. Глава государства подписал соответствующий указ.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента Украины.

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Зеленский подписал указ о введении в действие санкций СНБО против двухсот россиян 12 февраля. Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Алексея Данилова.

Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины поручили обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Указом Президент Украины ввел санкции против 199 граждан россии, а также одного украинца — коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

Против попавших в список лиц применены персональные санкции на 50 лет. Указ Зеленского вступил в силу сегодня.

Напомним, в связи с новым пакетом санкций, который включает европейское эмбарго и предельный "потолок цен" на нефть, россия с марта 2023 года планирует сократить добычу "черного золота".

Также мы писали, что россия в прошлом году сделала рекордные инвестиции в попытке пережить западные санкции из-за войны, развязанной в Украине. Однако экономисты сходятся во мнении, что эффект от затрат временный и в 2023 году он, скорее всего, закончится.