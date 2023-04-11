Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистських репресій у Бабиному яру

Президент України Володимир Зеленський / Фото: пресслужба глави держави

У Києві вшанували пам’ять в’язнів нацистських концтаборів. Від імені Президента України Володимира Зеленського були покладені квіти у Бабиному Яру та на місці Сирецького концентраційного табору.

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

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Вшанування пам’яті жертв нацизму

Сьогодні, у Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів, на території Меморіального комплексу "Бабин Яр" був встановлений кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського.

Зеленський вшанував пам'ять в'язнів нацистських концтаборів

Фото: пресслужба глави держави

Крім того, були покладені квітів до пам’ятного знака загиблим у Сирецькому концентраційному таборі та до пам’ятного знака "Пам’ять заради майбутнього" на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Квіти від Президента на меморіалі жертвам Сирецького концтабору

Фото: пресслужба глави держави

Квіти від глави держави на пам'ятнику у Бабиному яру

Фото: пресслужба президента

Україна пам’ятає минуле і теперішнє

Володимир Зеленський нагадав, що Україна пам’ятає всіх, кого знищив нацистський режим у часи Другої світової війни.

Так само, як пам’ятає і жертв новітньої агресії з боку російської федерації.

"Ми зробимо все, щоб визволити наших співвітчизників із таборів і в’язниць новітніх нацистів — російського тоталітарного режиму. Лише спільними зусиллями всього цивілізованого світу можна подолати агресора та не допустити експансії тоталітаризму на Європейському континенті", — наголосив Президент України.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни російські окупанти запустили ракети в меморіал жертвам Голокосту у Києві.