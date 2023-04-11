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Зеленский почтил память жертв нацистских репрессий в Бабьем овраге

11 апреля 2023 13:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский почтил память жертв нацистских репрессий в Бабьем овраге
Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: пресс-служба главы государства
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Киеве почтили память узников нацистских концлагерей. От имени Президента Украины Владимира Зеленского были возложены цветы в Бабьем Яру и на месте Сырецкого концентрационного лагеря.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Сегодня, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, на территории Мемориального комплекса "Бабий Яр" была установлена корзина цветов от Президента Украины Владимира Зеленского.

Корзина с цветами от Президента в Бабьем Яру
Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей
Фото: пресс-служба главы государства

Кроме того, были возложены цветы к памятному знаку погибшим в Сырецком концентрационном лагере и к памятному знаку "Память ради будущего" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Цветы от Президента
Цветы от Президента на мемориале жертвам Сырецкого концлагеря
Фото: пресс-служба главы государства
Цветы от президента в Бабьем овраге
Цветы от главы государства на памятнике в Бабьем овраге
Фото: пресс-служба президента

Украина помнит прошлое и настоящее

Владимир Зеленский напомнил, что Украина помнит всех, кого уничтожил нацистский режим во время Второй мировой войны.

Так же, как помнит и жертв новой злости со стороны российской федерации.

"Мы сделаем все, чтобы освободить наших соотечественников из лагерей и тюрем новейших нацистов — российского тоталитарного режима. Только общими усилиями всего цивилизованного мира можно преодолеть агрессора и не допустить экспансии тоталитаризма на Европейском континенте", — подчеркнул Президент.

Напомним, в начале полномасштабной войны российские оккупанты запустили ракеты в мемориал жертвам Холокоста в Киеве.

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