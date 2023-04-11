Зеленский почтил память жертв нацистских репрессий в Бабьем овраге
В Киеве почтили память узников нацистских концлагерей. От имени Президента Украины Владимира Зеленского были возложены цветы в Бабьем Яру и на месте Сырецкого концентрационного лагеря.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Чествование памяти жертв нацизма
Сегодня, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, на территории Мемориального комплекса "Бабий Яр" была установлена корзина цветов от Президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, были возложены цветы к памятному знаку погибшим в Сырецком концентрационном лагере и к памятному знаку "Память ради будущего" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
Украина помнит прошлое и настоящее
Владимир Зеленский напомнил, что Украина помнит всех, кого уничтожил нацистский режим во время Второй мировой войны.
Так же, как помнит и жертв новой злости со стороны российской федерации.
"Мы сделаем все, чтобы освободить наших соотечественников из лагерей и тюрем новейших нацистов — российского тоталитарного режима. Только общими усилиями всего цивилизованного мира можно преодолеть агрессора и не допустить экспансии тоталитаризма на Европейском континенте", — подчеркнул Президент.
Напомним, в начале полномасштабной войны российские оккупанты запустили ракеты в мемориал жертвам Холокоста в Киеве.