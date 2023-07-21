Ткаченко подав у відставку після звернення Зеленського: подробиці

Міністр культури Олександр Ткаченко. Фото: Fb/Олександр Ткаченко

Все ще міністр культури Олександр Ткаченко пізно ввечері четверга 20 липня написав заяву про відставку. Це сталося після хвилі критики через розтрачання коштів Міністерства культури під час війни, які могли б піти на потреби ЗСУ, а не на виробництво, наприклад, фільмів та серіалів.

Врешті про відставку Ткаченка фактично попросив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Але зробив це через прохання до прем’єра Дениса Шмигаля.

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"Шукайте інші гроші, а не державні"

У своєму вечірньому зверненні за 20 липня Зеленський сказав, що музеї, культурні центри, символи, серіали — усе це важливо, але зараз інші пріоритети. На решту слід шукати позабюджетні кошти, а не використовувати державні.

Володимир Зеленський. Фот: Reuters

"Запропонував главі уряду два кроки — знайти позабюджетні кошти на проєкти, які вам зараз потрібні, друге — розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України", — сказав президент.

Вже за годину Ткаченко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що "подав у відставку через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання".

Ткаченко йде з посади вже вдруге

Міністр Ткаченко вже вдруге подає у відставку. Вперше це було у 2021 році на тлі тривалого конфлікту в національній академії образотворчих мистецтв та архітектури. Своє рішення чиновник тоді пояснював незгодою з політикою уряду щодо виокремлення Держкіно зі складу МКІП та бюджету на культуру у 2022 році.

Ілюстративне фото. Фото: verge.zp.ua

Тоді Ткаченко залишився на посаді через хороші стосунки з Володимиром Зеленським. За даними наших джерел у владі, президент особисто просив Ткаченка залишитися на посаді.

Чому ж стосунки поміж ними зіпсувалися тепер?

За версією політолога та керівника Інституту інформаційної безпеки Артема Біденка, Ткаченко не дослухався порад своїх підлеглих, самостійно прийняв рішення щодо виробництва контенту для масового телевізійного продукту. Бюджет всього проєкту становив 500 млн грн.

"Рішення Ткаченка створило відчуття несправедливості — про це власне і сказав президент. Замість вчасно прокомунікувати і, можливо, навіть хайпонути на цій темі — ми отримали класичну комунікаційну кризу", — уточнив Біденко.

Тепер, на його думку, без глобальної реформи цю сферу не змінити. Зокрема, міністерство культури має перетворитися з галузевого на функціональне, яке вирішуватиме конкретні задачі. При цьому всі функції слід віддати агенціям: мистецтв, спорту, кіно, релігій тощо. Саме міністерство як структура має виконувати роль організатора та комунікатора.

Мінкульт чекає реорганізація?

За даними джерел Новини.LIVE, це досить реальний розвиток подій, який чекає Мінкульт найближчим часом. Тобто структуру дійсно розсформурують, при цьому культурою займатиметься справді людина з культури, а інформаційну політику передадуть іншому відомству. Можливо, створять навіть окреме, яке в цілому буде підпорядковуватися Офісу Президента.

Михайло Подоляк. Фото: Уніан

Власне, інфополітика і зараз підпорядкована ОП, де нею, зокрема, займається радник голови ОП Андрія Єрмака, Михайло Подоляк.

Наприклад, єдиний національний телемарафон, який в Україні транслюється з початку війни. Ним опікується ОП, а Мінкульт мав до нього опосередковане відношення.

Хто ж змінить Ткаченка на посаді міністра культури

Знову ж таки, за даними джерел Новини.LIVE, наразі на посаду міністра культури можуть розглядати нинішню директорку "Мистецького Арсеналу" Олесю Островську-Люту. Про це у своєму телеграм-каналі також писав нарде Олексій Гончаренко.

Також мова може йти про Галину Григоренко. З липня 2022 року вона є заступницею міністра культури.

Відставку Ткаченка ще має затвердити Верховна Рада.