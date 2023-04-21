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Зеленський візьме участь у саміті НАТО: деталі

21 квітня 2023 12:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський візьме участь у саміті НАТО: деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Офіс президента України підтвердив участь глави держави Володимира Зеленського на саміті НАТО, що відбудеться у липні цього року у Литві.

Про це повідомив журналіст Крістофер Міллер із FT.

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У своєму твіті журналіст зазначив, що участь Зеленського на саміті залежатиме від того, як розвиватимуться події на місцях в Україні.

Участь президента України на саміті НАТО є важливою подією, особливо з огляду на недавнє напружене загострення ситуації на сході України. При цьому, крім політичного значення, це також може вплинути на економічну ситуацію в країні та взаємини з європейськими країнами.

Присутність Зеленського на саміті НАТО є ще одним кроком у зміцненні партнерських відносин між Україною та НАТО. Це також може вплинути на рішення про членство України в НАТО, яке вона вже давно переслідує.

Водночас, участь Зеленського на саміті викликала критику з боку деяких політиків та громадськості, які вважають, що український Президент має насамперед піклуватися про ситуацію в країні та боротися з корупцією.

Однак слід зазначити, що загалом позиція України щодо НАТО залишається стабільною. Попри деякі внутрішні проблеми, Україна продовжує рухатися у бік європейської інтеграції та вступу до НАТО. Саміт у Вільнюсі може стати важливим кроком у цьому напрямі.

Нагадаємо, що всі союзники з Північноатлантичного Альянсу погоджуються з тим, що Україна зрештою стане членом НАТО. Однак головна увага зараз приділяється забезпеченню перемоги країни у війні над агресором Росією.

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