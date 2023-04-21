Зеленський візьме участь у саміті НАТО: деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Офіс президента України підтвердив участь глави держави Володимира Зеленського на саміті НАТО, що відбудеться у липні цього року у Литві.

Про це повідомив журналіст Крістофер Міллер із FT.

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У своєму твіті журналіст зазначив, що участь Зеленського на саміті залежатиме від того, як розвиватимуться події на місцях в Україні.

Участь президента України на саміті НАТО є важливою подією, особливо з огляду на недавнє напружене загострення ситуації на сході України. При цьому, крім політичного значення, це також може вплинути на економічну ситуацію в країні та взаємини з європейськими країнами.

Присутність Зеленського на саміті НАТО є ще одним кроком у зміцненні партнерських відносин між Україною та НАТО. Це також може вплинути на рішення про членство України в НАТО, яке вона вже давно переслідує.

Водночас, участь Зеленського на саміті викликала критику з боку деяких політиків та громадськості, які вважають, що український Президент має насамперед піклуватися про ситуацію в країні та боротися з корупцією.

Однак слід зазначити, що загалом позиція України щодо НАТО залишається стабільною. Попри деякі внутрішні проблеми, Україна продовжує рухатися у бік європейської інтеграції та вступу до НАТО. Саміт у Вільнюсі може стати важливим кроком у цьому напрямі.

President Zelensky's office confirms to me this morning that he accepted Stoltenberg's invitation to the NATO summit in Vilnius in July. But: "Final decision will depend on the situation on the ground at that point." https://t.co/qfLupLMzdS — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 21, 2023

Нагадаємо, що всі союзники з Північноатлантичного Альянсу погоджуються з тим, що Україна зрештою стане членом НАТО. Однак головна увага зараз приділяється забезпеченню перемоги країни у війні над агресором Росією.