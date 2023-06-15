Зеленский выступил в парламенте Швейцарии и призвал разрешить реэкспорт оружия

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в парламент Швейцарии. Фото: скриншот с видео

В четверг, 15 июня Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Швейцарии. Он призвал разрешить реэкспорт оружия и помочь в организации Саммита мира.

Соответствующее видеовыступление Владимир Зеленский обнародовал в своих соцсетях.

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По словам украинского президента, реэкспорт военной техники в Украину будет иметь жизненно важное значение для борьбы с российским вторжением.

"Я знаю, что в Швейцарии продолжается дискуссия по экспорту военной техники для защиты Украины. Это было бы жизненно важным. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что Россия почти каждый день обстреливает магазины, церкви, дома, города с артиллерией, гранатами или авиабомбами. Россияне сжигают все, что затрагивают.

Также он заявил, что Швейцария могла бы принять у себя саммит, посвященный вопросам обсуждения и реализации украинской Формулы мира.

"В марте я встретился с президентом Конфедерации Аленом Берсе и еще раз представил ему свою Формулу мира, в которой ваша страна сможет играть свою роль. Я приглашаю вас организовать всемирный саммит за мир. В этом плане у Швейцарии уже есть свой опыт", — сказал глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский собирается уволить мэра Киева Виталия Кличка. Это, вероятно, связано с закрытыми укрытиями в столице во время российских обстрелов.