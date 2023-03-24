Зеленський виступив перед випускниками-нацгвардійцями: що сказав глава держави
Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди випуску офіцерів двох вишів Нацгвардії. Глава держави назвав НГУ одним із ключових елементів системи захисту України.
Про це повідомляє пресслужба Президента України.
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Випуск нацгвардійців
Володимир Зеленський взяв участь у церемонії випуску офіцерів Нацгвардії.
Із двох вишів було випущено 334 офіцерів, серед них — 263 випускники Національної академії НГУ та 71 випускник Київського інституту НГУ.
"Сьогодні ми додаємо до нашої перемоги, яку українці наближають усіма силами, іще 334 причини — 334 воїни Національної гвардії України, які завершили навчання й приєднуються до сил оборони й безпеки України", — наголосив у своєму виступі глава держави.
Ключовий елемент захисту
Президент відзначив важливу роль Національної гвардії у боротьбі за незалежність та територіальної цілісності України.
"Всюди захищати честь України, наших сил оборони й безпеки, Національної гвардії України — це ваш шлях, шлях українських офіцерів. Вірю, що ви зможете гідно пройти цей шлях", — звернувся до випускників Зеленський.
Глава держави зазначив, що саме Нацгвардія є одним із ключових елементів загальної системи захисту України.
Нагадаємо, що співробітники Нацгвардії беруть активну участь у російсько-українській війні. Так, у березні нагцвардійці збили ворожий штурмовик СУ-25 в районі Бахмута.
Фото: пресслужба Президента