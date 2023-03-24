Зеленский выступил перед выпускниками-нацгвардейцами: что сказал глава государства

Владимир Зеленский выступает перед офицерами, окончившими высшие учебные заведения НГУ

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю выпуска офицеров двух вузов Нацгвардии. Глава государства назвал НГУ одним из ключевых элементов системы защиты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Выпуск нацгвардейцев

Владимир Зеленский принял участие в церемонии выпуска офицеров Нацгвардии.

Из двух вузов было выпущено 334 офицера, среди них — 263 выпускника Национальной академии НГУ и 71 выпускник Киевского института НГУ.

"Сегодня мы добавляем к нашей победе, которую украинцы приближают всеми силами, еще 334 причины — 334 воина Национальной гвардии Украины, которые завершили обучение и присоединяются к силам обороны и безопасности Украины", — подчеркнул в своем выступлении глава государства.

Ключевой элемент защиты

Президент отметил важную роль Национальной гвардии в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

"Повсюду защищать честь Украины, наших сил обороны и безопасности, Национальной гвардии Украины — это ваш путь, путь украинских офицеров. Верю, что вы сможете достойно пройти этот путь", — обратился к выпускникам Зеленский.

Глава государства отметил, что именно Нацгвардия — один из ключевых элементов общей системы защиты Украины.

Напомним, что сотрудники Нацгвардии активно участвуют в российско-украинской войне. Так, в марте нагцвардейцы сбили вражеский штурмовик СУ-25 в районе Бахмута.

Фото: пресс-служба Президента