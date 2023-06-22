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Зеленський виступив перед Організацією американських держав

22 червня 2023 09:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський виступив перед Організацією американських держав
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Організації американських держав. Він запросив їх працювати над втіленням у життя української Формули миру.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал глави держави.

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Звернення до американців

Володимир Зеленський виступив перед членами Організації американських держав.

Він наголосив на тому, що українці найкраще в світі розуміють, що потрібно для того, аби припинити війну.

"Щоб таки повернути мир, ми потребуємо колективних зусиль", — наголосив Президент України.

Пропозиція від Зеленського

Президент України запросив учасників Організації американських держав до співпраці у:

  • втіленні у життя української Формули миру;
  • підготовці Глобального саміту миру.

"Ми маємо стати глобальною громадою в повному сенсі цього слова, щоб мир для кожної нації був гарантований на повну силу. Одинакам не захистити мир, а війні не подолати колективного прагнення до миру", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ні в якому разі не погодиться на заморожений конфлікт. А переговори можливі лише в тому випадку, коли Росії виведе усі свої війська з українських територій.

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