Зеленський виступив перед Організацією американських держав
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Організації американських держав. Він запросив їх працювати над втіленням у життя української Формули миру.
Про це повідомив офіційний Telegram-канал глави держави.
Звернення до американців
Володимир Зеленський виступив перед членами Організації американських держав.
Він наголосив на тому, що українці найкраще в світі розуміють, що потрібно для того, аби припинити війну.
"Щоб таки повернути мир, ми потребуємо колективних зусиль", — наголосив Президент України.
Пропозиція від Зеленського
Президент України запросив учасників Організації американських держав до співпраці у:
- втіленні у життя української Формули миру;
- підготовці Глобального саміту миру.
"Ми маємо стати глобальною громадою в повному сенсі цього слова, щоб мир для кожної нації був гарантований на повну силу. Одинакам не захистити мир, а війні не подолати колективного прагнення до миру", — заявив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ні в якому разі не погодиться на заморожений конфлікт. А переговори можливі лише в тому випадку, коли Росії виведе усі свої війська з українських територій.