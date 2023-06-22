Зеленский выступил перед Организацией американских государств

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Организацию американских государств. Он пригласил их работать над претворением в жизнь украинской Формулы мира.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал главы государства.

Читайте также:

Обращение к американцам

Владимир Зеленский выступил перед членами Организации американских стран.

Он отметил, что украинцы лучше всего в мире понимают, что нужно для того, чтобы прекратить войну.

"Чтобы вернуть мир, мы нуждаемся в коллективных усилиях", — подчеркнул Президент Украины.

Предложение от Зеленского

Президент Украины пригласил участников Организации американских государств к сотрудничеству в:

воплощении в жизнь украинской Формулы мира;

подготовке Глобального саммита мира.

"Мы должны стать глобальной общиной в полном смысле этого слова, чтобы мир для каждой нации был гарантирован в полную силу. Одиночкам не защитить мир, а войне не преодолеть коллективное стремление к миру", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ни в коем случае не согласится на замороженный конфликт. А переговоры возможны только в том случае, когда Россия выведет все свои войска с украинских территорий.