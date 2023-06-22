Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский выступил перед Организацией американских государств arrow

Зеленский выступил перед Организацией американских государств

22 июня 2023 09:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский выступил перед Организацией американских государств
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Организацию американских государств. Он пригласил их работать над претворением в жизнь украинской Формулы мира.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал главы государства.

Читайте также:

Обращение к американцам

Владимир Зеленский выступил перед членами Организации американских стран.

Он отметил, что украинцы лучше всего в мире понимают, что нужно для того, чтобы прекратить войну.

"Чтобы вернуть мир, мы нуждаемся в коллективных усилиях", — подчеркнул Президент Украины.

Предложение от Зеленского

Президент Украины пригласил участников Организации американских государств к сотрудничеству в:

  • воплощении в жизнь украинской Формулы мира;
  • подготовке Глобального саммита мира.

"Мы должны стать глобальной общиной в полном смысле этого слова, чтобы мир для каждой нации был гарантирован в полную силу. Одиночкам не защитить мир, а войне не преодолеть коллективное стремление к миру", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ни в коем случае не согласится на замороженный конфликт. А переговоры возможны только в том случае, когда Россия выведет все свои войска с украинских территорий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас