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Зеленський виступить на саміті Ради Європи

16 травня 2023 10:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський виступить на саміті Ради Європи
Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Володимир Зеленський візьме участь у сесії відкриття саміту Ради Європи "Об'єднані навколо цінностей". Президент України виступить першим, відразу після вступного слова очільниці країни-господаря саміту.

Про це повідомляє офіційний сайт Європейської комісії.

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Виступ Зеленського 

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у четвертому саміті Ради Європи.

Саміт Ради Європи "Об'єднані навколо цінностей" розпочне роботу сьогодні, 16 травня, у столиці Ісландії Рейк’явіку.

У поважній компанії

Виступ українського президента, згідно із планом заходів, відбудеться під час сесії відкриття саміту, відразу після вступного слова господарки заходу, прем’єр-міністерки Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Крім Зеленського, у цій сесії виступатимуть лише лідери провідних країн Європи.

Так, після виступу Президента України мають виступити президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Крім того, запланований виступ голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Сесія відкриття саміту розпочнеться о 20:45 за київським часом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів турне головними країнами Європи, відвідавши Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію, де зустрівся із лідерами цих країн.

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