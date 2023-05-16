Зеленський виступить на саміті Ради Європи
Володимир Зеленський візьме участь у сесії відкриття саміту Ради Європи "Об'єднані навколо цінностей". Президент України виступить першим, відразу після вступного слова очільниці країни-господаря саміту.
Про це повідомляє офіційний сайт Європейської комісії.
Виступ Зеленського
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у четвертому саміті Ради Європи.
Саміт Ради Європи "Об'єднані навколо цінностей" розпочне роботу сьогодні, 16 травня, у столиці Ісландії Рейк’явіку.
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Виступ українського президента, згідно із планом заходів, відбудеться під час сесії відкриття саміту, відразу після вступного слова господарки заходу, прем’єр-міністерки Ісландії Катрін Якобсдоттір.
Крім Зеленського, у цій сесії виступатимуть лише лідери провідних країн Європи.
Так, після виступу Президента України мають виступити президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Крім того, запланований виступ голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Сесія відкриття саміту розпочнеться о 20:45 за київським часом.
Нагадаємо, Володимир Зеленський провів турне головними країнами Європи, відвідавши Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію, де зустрівся із лідерами цих країн.