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Зеленский выступит на саммите Совета Европы

16 мая 2023 10:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский выступит на саммите Совета Европы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Владимир Зеленский примет участие в сессии открытия саммита Совета Европы "Объединенные вокруг ценностей". Президент Украины выступит первым сразу после вступительного слова главы страны-хозяина саммита.

Об этом сообщает официальный сайт Европейской комиссии.

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Выступление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в четвертом саммите Совета Европы.

Саммит Совета Европы "Объединенные вокруг ценностей" начнет работу сегодня, 16 мая, в столице Исландии Рейкьявике.

В уважаемой компании

Выступление украинского президента, согласно плану мероприятий, состоится во время сессии открытия саммита, сразу после вступительного слова хозяйки мероприятия, премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

Кроме Зеленского, в этой сессии выступят только лидеры ведущих стран Европы.

После выступления Президента Украины должны выступить президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Кроме того, запланировано выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

Сессия открытия саммита начнется в 20:45 по киевскому времени.

Напомним, Владимир Зеленский провел турне по главным странам Европы, посетив Италию, Германию, Францию и Великобританию, где встретился с лидерами этих стран.

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