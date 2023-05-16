Зеленский выступит на саммите Совета Европы
Владимир Зеленский примет участие в сессии открытия саммита Совета Европы "Объединенные вокруг ценностей". Президент Украины выступит первым сразу после вступительного слова главы страны-хозяина саммита.
Об этом сообщает официальный сайт Европейской комиссии.
Выступление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в четвертом саммите Совета Европы.
Саммит Совета Европы "Объединенные вокруг ценностей" начнет работу сегодня, 16 мая, в столице Исландии Рейкьявике.
В уважаемой компании
Выступление украинского президента, согласно плану мероприятий, состоится во время сессии открытия саммита, сразу после вступительного слова хозяйки мероприятия, премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.
Кроме Зеленского, в этой сессии выступят только лидеры ведущих стран Европы.
После выступления Президента Украины должны выступить президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Кроме того, запланировано выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
Сессия открытия саммита начнется в 20:45 по киевскому времени.
Напомним, Владимир Зеленский провел турне по главным странам Европы, посетив Италию, Германию, Францию и Великобританию, где встретился с лидерами этих стран.