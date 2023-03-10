Зеленский ответил на обвинения в причастности Украины к подрыву "Северных потоков"

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский отрицает любую возможную причастность Украины к осенним взрывам на газопроводах "Северного потока". Он считает, что подобная информация может распространяться в целях замедления военной помощи Украине.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной с премьер-министром Финляндии Санной Марин пресс-конференции в Киеве.

"Мы не имеем к этому никакого отношения"

"Что касается "Северного потока" — мы не имеем к этому никакого отношения", — сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, для чего и кому нужно распространять информацию о якобы причастности "проукраинских групп" к инцидентам на "Северных потоках", Президент высказал предположение, что это может делаться для замедления помощи Украине.

Кому выгодно обвинять Украину

"Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с большим уважением, делают такие шаги. Считаю, что это неправильно, это играет только на руку российской федерации или есть какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает их бизнес, и эти группы могут не только на территории россии", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина сейчас борется с врагом — россией, однако добавил, что еще идет борьба с "людьми, которые кроме денег ничего не видят", чей бизнес страдает из-за снижения товарооборота с государством-террористом и т.д.

Напомним, в конце сентября 2022 года в результате взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" у острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Расследование диверсии, осуществляемое с участием компетентных органов Швеции, Германии и Дании, продолжается. Во многих странах склонны считать, что подрыв "Северных потоков" инициирован рф. В россии свою причастность к аварии отрицают.

7 марта в ряде иностранных СМИ, в том числе немецких и в американской The New York Times, появились сообщения о якобы причастности "проукраинских групп" к инциденту.