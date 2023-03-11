Зеленский ответил на петицию о переименовании россии в "московию"
Владимир Зеленский ответил на петицию по переименованию россии в "московию". Глава государства напомнил, что такие вещи являются компетенцией правительства и попросил премьер-министра проработать этот вопрос.
Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.
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Петиция о переименовании россии
23 ноября на странице электронных петиций на сайте Президента было зарегистрировано предложение официально переименовать название "россия" в "московия".
Автор петиции Валерия Шахворостова предложила заменить термин "российский" на "московский", а "российская федерация" на "московская федерация".
Ответ Зеленского
Петиция собрала необходимые для рассмотрения Президентом 25 тысяч подписей, поэтому Владимир Зеленский вынужден был ее рассмотреть и дать ответ.
Президент подчеркнул, что такое предложение имеет определенные международно-правовые аспекты, которые необходимо учитывать.
В Украине же установление географических названий для их регистрации определяется
Положением о Государственном реестре географических названий, утверждаемым Кабинетом министров.
Поэтому Зеленский заявил, что обратится к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать этот вопрос, привлекая научные учреждения.
Напомним, что еще до войны, в январе 2022 года, фракция партии "Голос" в Киевском городском совете предложила переименовать россию в московию.
Авторы проекта предложили тогда отказаться от использования в названии страны-агрессора российской федерации исторического названия территории современной Украины "Русь".
Фото: пресс-служба Президента