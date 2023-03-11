Зеленский ответил на петицию о переименовании россии в "московию"

Президент поручил премьер-министру разработать вопрос переименования России

Владимир Зеленский ответил на петицию по переименованию россии в "московию". Глава государства напомнил, что такие вещи являются компетенцией правительства и попросил премьер-министра проработать этот вопрос.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Петиция о переименовании россии

23 ноября на странице электронных петиций на сайте Президента было зарегистрировано предложение официально переименовать название "россия" в "московия".

Автор петиции Валерия Шахворостова предложила заменить термин "российский" на "московский", а "российская федерация" на "московская федерация".

Ответ Зеленского

Петиция собрала необходимые для рассмотрения Президентом 25 тысяч подписей, поэтому Владимир Зеленский вынужден был ее рассмотреть и дать ответ.

Президент подчеркнул, что такое предложение имеет определенные международно-правовые аспекты, которые необходимо учитывать.

В Украине же установление географических названий для их регистрации определяется

Положением о Государственном реестре географических названий, утверждаемым Кабинетом министров.

Поэтому Зеленский заявил, что обратится к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать этот вопрос, привлекая научные учреждения.

Напомним, что еще до войны, в январе 2022 года, фракция партии "Голос" в Киевском городском совете предложила переименовать россию в московию.

Авторы проекта предложили тогда отказаться от использования в названии страны-агрессора российской федерации исторического названия территории современной Украины "Русь".

Фото: пресс-служба Президента