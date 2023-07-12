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Зеленский в Вильнюсе встретился с лидерами Великобритании, Австралии и Нидерландов

12 июля 2023 13:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зеленский в Вильнюсе встретился с лидерами Великобритании, Австралии и Нидерландов
Владимир Зеленский в Вильнюсе на саммите НАТО. Фото: Reuters/Yves Herman
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе провел ряд встреч. На этих встречах он обсудил гарантии безопасности Украины и новую военную помощь.

Об этом Президент Украины сообщил на своем Telegram-канале.

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Дальнобойное оружие от Сунака

Владимир Зеленский провел в Вильнюсе на полях саммита НАТО ряд встреч с лидерами европейских стран.

Так, он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Зеленский поблагодарил британского премьера за оружие, в частности, дальнобойные ракеты, а также за будущие гарантии безопасности для Украины.

Новый оборонный пакет от Австралии

С премьер-министром Австралии Энтони Албанизи Владимир Зеленский обсудил новый пакет военной помощи.

В пакет войдут, в том числе, 30 бронетранспортеров Bushmaster.

Нидерландская авиа- и противовоздушная помощь

На встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте речь шла о подготовке украинских пилотов к использованию самолетов F-16.

"Договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский о встречах в Вильнюсе
Зеленский о встречах в Вильнюсе

Напомним, ранее Владимир Зеленский договорился с премьер-министром Германии Олафом Шольцом о дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot.

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