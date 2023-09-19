Зеленський у Нью-Йорку та підготовка США до тривалої війни: прямий ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж Новини.LIVE

У вівторок, 19 вересня гостями ранкового ефіру стали політолог Ігор Рейтович, ветеран АТО Євген Дикий та колишній командир штурмової бригади роти у батальйоні "Айдар". Вони розкажуть про підготовку США до тривалої війни, суд України та Польщі, а також візит Володимира Зеленського до США.

Прямий ефір можна переглянути о 08:00 на YouTube каналі Новини.LIVE

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Прямий ефір Новини.

У понеділок, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською приїхали до США. Вони братимуть участь у Генеральній асамблеї та зустрічатимуться з лідерами різних держав та організацій.

Водночас Україна має намір розпочати юридичні розгляди з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через питання агрообмеження.

Тим часом Генеральний секретар НАТО Столтенберг закликав бути готовими до тривалого конфлікту в Україні та наголосив на необхідності надання гарантій безпеки країні після його завершення.

Все це і не тільки обговорюватиме о 08:00 у студії Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військових та відзначив їх нагородами. Одразу після прибуття до США український лідер вирушив до клініки Staten Island University Hospital, де відновлюються поранені захисники.