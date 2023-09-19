Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський у Нью-Йорку та підготовка США до тривалої війни: прямий ефір Новини.LIVE arrow

Зеленський у Нью-Йорку та підготовка США до тривалої війни: прямий ефір Новини.LIVE

19 вересня 2023 08:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський у Нью-Йорку та підготовка США до тривалої війни: прямий ефір Новини.LIVE
Президент України Володимир Зеленський. Фото: колаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У вівторок, 19 вересня гостями ранкового ефіру стали політолог Ігор Рейтович, ветеран АТО Євген Дикий та колишній командир штурмової бригади роти у батальйоні "Айдар". Вони розкажуть про підготовку США до тривалої війни, суд України та Польщі, а також візит Володимира Зеленського до США.

Прямий ефір можна переглянути о 08:00 на YouTube каналі Новини.LIVE

Читайте також:

Прямий ефір Новини.

У понеділок, 18 вересня, президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською приїхали до США. Вони братимуть участь у Генеральній асамблеї та зустрічатимуться з лідерами різних держав та організацій.

Водночас Україна має намір розпочати юридичні розгляди з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через питання агрообмеження.

Тим часом Генеральний секретар НАТО Столтенберг закликав бути готовими до тривалого конфлікту в Україні та наголосив на необхідності надання гарантій безпеки країні після його завершення.

Все це і не тільки обговорюватиме о 08:00 у студії Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військових та відзначив їх нагородами. Одразу після прибуття до США український лідер вирушив до клініки Staten Island University Hospital, де відновлюються поранені захисники.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз