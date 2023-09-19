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Зеленский в Нью-Йорке и подготовка США к длительной войне: прямой эфир Новини.LIVE

19 сентября 2023 08:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский в Нью-Йорке и подготовка США к длительной войне: прямой эфир Новини.LIVE
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во вторник, 19 сентября гостями утреннего эфира стали политолог Игорь Рейтович, ветеран АТО Евгений Дикий и бывший командир штурмовой бригады роты в батальоне “Айдар”. Они расскажут про подготовку США к длительной войне, суд Украины и Польше, а также про визит Владимира Зеленского в США.

Прямой эфир можно посмотреть в 08:00 на YouTube канале Новини.LIVE

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В понедельник, 18 сентября президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской приехали в США. Они будут участвовать в Генеральной ассамблее и встречаться с лидерами различных государств и организаций. 

В то же время, Украина намерена начать юридические разбирательства с Польшей, Венгрией и Словакией из-за вопросов агроограничения.

Тем временем Генеральный секретарь НАТО Столтенберг призвал быть готовыми к долгому конфликту в Украине и подчеркнул необходимость предоставления гарантий безопасности стране по его завершении. 

Все это и не только будет обсуждать в 08:00 в студии Новини.LIVE

Напомним, что в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военных и отметил их наградами. Сразу после прибытия в США украинский лидер отправился в клинику Staten Island University Hospital, где восстанавливаются раненые защитники.

 

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