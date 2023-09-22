Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский в Канаде: о чем говорили с Генерал-губернатором arrow

Зеленский в Канаде: о чем говорили с Генерал-губернатором

22 сентября 2023 19:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский в Канаде: о чем говорили с Генерал-губернатором
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Генерал-губернатором Канады Мэри Саймон. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди в Оттаве встретились с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон и ее мужем Витом Фрейзером. Глава государства поблагодарил Канаду за поддержку нашей страны.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Читайте также:

Благодарность Канаде

"Мы благодарны канадскому правительству и всему канадскому народу за искреннюю и мощную поддержку, которую мы особенно ощутили с началом полномасштабного вторжения. За то, что тысячи наших людей нашли убежище в вашей стране и вы заботитесь о них со всей теплотой", — подчеркнул Зеленский.

Встреча с Премьер-министром Трюдо

Ранее Президент Украины также встретился и провел переговоры с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, они говорили об оборонном сотрудничестве и реализации Формулы мира.

визит в Канаду
Прибытие супругов Зеленских в Канаду. Фото: ОП

"Подписание важных двусторонних документов, которые усилят наши экономические связи. Встреча с Генерал-губернатором Канады, выступление в парламенте, общение с парламентариями, с канадской общественностью: представителями бизнеса, лидерами мнений, украинской общиной. Уверен, будет содержательно. Благодарны Канаде за принципиальную лидерскую поддержку", — подчеркнул украинский президент.

В Оттаве началась встреча Президента Украины с Премьер-министром Канады
Встреча Президента Украины с премьер-министром Канады. Фото: ОП

Напомним, Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду. Это произошло после визита президента Украины в Соединенные Штаты Америки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с видео

12:10Ракетная угроза в Умани: как хасиды реагировали на воздушную тревогу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз