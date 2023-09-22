Зеленский в Канаде: о чем говорили с Генерал-губернатором

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Генерал-губернатором Канады Мэри Саймон. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди в Оттаве встретились с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон и ее мужем Витом Фрейзером. Глава государства поблагодарил Канаду за поддержку нашей страны.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Благодарность Канаде

"Мы благодарны канадскому правительству и всему канадскому народу за искреннюю и мощную поддержку, которую мы особенно ощутили с началом полномасштабного вторжения. За то, что тысячи наших людей нашли убежище в вашей стране и вы заботитесь о них со всей теплотой", — подчеркнул Зеленский.

Встреча с Премьер-министром Трюдо

Ранее Президент Украины также встретился и провел переговоры с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, они говорили об оборонном сотрудничестве и реализации Формулы мира.

Прибытие супругов Зеленских в Канаду. Фото: ОП

"Подписание важных двусторонних документов, которые усилят наши экономические связи. Встреча с Генерал-губернатором Канады, выступление в парламенте, общение с парламентариями, с канадской общественностью: представителями бизнеса, лидерами мнений, украинской общиной. Уверен, будет содержательно. Благодарны Канаде за принципиальную лидерскую поддержку", — подчеркнул украинский президент.

Встреча Президента Украины с премьер-министром Канады. Фото: ОП

Напомним, Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду. Это произошло после визита президента Украины в Соединенные Штаты Америки.