Зеленський у День кримського спротиву окупації: "Повернувши Крим, ми відновимо мир"

Протести проти російської окупації у Криму у 2014 році

Сьогодні в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Крим — це українська земля.

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінках у соцмережах Володимира Зеленського.

"Це наша земля. Наші люди. Наша історія"

Президент зазначив, що Україна зможе відновити мир, повернувши Крим.

"Дев'ять років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир", — йдеться у дописі.

Зеленський також пообіцяв "повернути український прапор у кожен куточок України".

"Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України", — наголосив він.

Президент завершив допис фразою "Qırım serbest olacaq!", яка з кримськотатарської мови означає "Крим буде вільним". Допис президент проілюстрований фото із протестів проти російської окупації, які відбулися навесні 2014 року.

Як відомо, 26 лютого в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Цього дня тисячі кримчан вийшли на протести, аби показати свій супротив російським загарбникам.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі.