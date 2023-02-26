Зеленський у День кримського спротиву окупації: "Повернувши Крим, ми відновимо мир"
Сьогодні в Україні відзначають День кримського спротиву російській окупації. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Крим — це українська земля.
Відповідне повідомлення з'явилося на сторінках у соцмережах Володимира Зеленського.
-
Грузія перетворюється на росію: готують власний закон про іноагентів
-
Парня на колесах: в Одесі з’явилася перша в Україні лазня незламності
-
Ярослав Амосов у бою з американцем відстояв титул чемпіона Bellator
-
Україна розраховує вступити до Євросоюзу за два роки, — Шмигаль
-
Росія залучила до боротьби з санкціями ілюзіоніста: реакція соцмереж
-
Зброя для успішного контрнаступу: чого не вистачає Україні, — воєнний експерт
-
Останні заяви путіна несуть загрозу для людства, — Роблес
-
Окупанти вчергове атакували прикордоння Сумщини: що відомо
-
Біля берегів Італії сталася аварія корабля з мігрантами: понад 30 загиблих
-
"Миколаївводоканал" скоро отримає хлор для очищення води
"Це наша земля. Наші люди. Наша історія"
Президент зазначив, що Україна зможе відновити мир, повернувши Крим.
"Дев'ять років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир", — йдеться у дописі.
Зеленський також пообіцяв "повернути український прапор у кожен куточок України".
"Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України", — наголосив він.
Президент завершив допис фразою "Qırım serbest olacaq!", яка з кримськотатарської мови означає "Крим буде вільним". Допис президент проілюстрований фото із протестів проти російської окупації, які відбулися навесні 2014 року.
Як відомо, 26 лютого в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Цього дня тисячі кримчан вийшли на протести, аби показати свій супротив російським загарбникам.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі.