Зеленский в День крымского сопротивления оккупации: "Вернув Крым, мы восстановим мир"

Протесты против российской оккупации в Крыму в 2014 году

Сегодня в Украине отмечают День крымского сопротивления российской оккупации. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Крым – это украинская земля.

Соответствующее сообщение появилось на страницах в соцсетях Владимира Зеленского.

"Это наша земля. Наши люди. Наша история"

Президент отметил, что Украина сможет восстановить мир, вернув Крым.

"Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир", — говорится в сообщении.

Зеленский также пообещал "вернуть украинский флаг в каждый уголок Украины".

"Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", — подчеркнул он.

Президент завершил сообщение фразой "Qırım serbest olacaq!", которая на крымскотатарском языке означает "Крым будет свободным". Сообщение президент проиллюстрировано фото из протестов против российской оккупации, которые состоялись весной 2014 года.

Как известно, 26 февраля в Украине отмечают День сопротивления российской оккупации Крыма. В этот день тысячи крымчан вышли на протесты, чтобы показать свое сопротивление российским захватчикам.

Напомним, недавно мы писали, что крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства россии в Польше.