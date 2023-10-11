Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский в Брюсселе обсудил со Столтенбергом внедрение в Украине стандартов НАТО arrow

Зеленский в Брюсселе обсудил со Столтенбергом внедрение в Украине стандартов НАТО

11 октября 2023 13:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский в Брюсселе обсудил со Столтенбергом внедрение в Украине стандартов НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили внедрение в Украине стандартов Альянса.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Столтенберга

Глава государства отметил важную лидерскую роль генсека в координации работы союзников и принятии решений Альянса в поддержку Украины. Зеленский поблагодарил Столтенберга за участие в первом международном Форуме оборонных индустрий.

"Благодарен за ваш сильный сигнал во время форума, что Украине нужны средства высокого качества, в большом количестве и быстро, чтобы остановить дроны и перехватить ракеты", — сказал Зеленский.

Встреча Зеленского и Столтенберга 11 октября
Встреча Зеленского и Столтенберга. Фото: ОП

Президент также отметил важность сотрудничества Украины с ведущими мировыми производителями вооружений для внедрения стандартов НАТО в оборонной промышленности и усиления совместимости с Альянсом.

Зеленский выразил надежду, что во время заседания Совета Украина — НАТО страны-члены примут дальнейшие положительные решения по поставкам вооружений и военной техники, а также предоставлении другой необходимой помощи.

"Владимир Зеленский отметил настроенность украинской стороны на активную работу с союзниками для согласования новой адаптированной Годовой национальной программы, направленной на внедрение в Украине принципов и стандартов НАТО. В этом контексте он также отметил важность подготовки совместно с Альянсом Дорожной карты совместимости Украины с НАТО", — говорится на сайте ОП.

Напомним, сегодня, 11 октября, в Бельгии Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином, а также с новым председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Глава государства рассказал о срочных потребностях украинской армии накануне зимы.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма — 200 млн долларов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз