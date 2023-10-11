Зеленский в Брюсселе обсудил со Столтенбергом внедрение в Украине стандартов НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: ОП

Сегодня, 11 октября, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили внедрение в Украине стандартов Альянса.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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Встреча Зеленского и Столтенберга

Глава государства отметил важную лидерскую роль генсека в координации работы союзников и принятии решений Альянса в поддержку Украины. Зеленский поблагодарил Столтенберга за участие в первом международном Форуме оборонных индустрий.

"Благодарен за ваш сильный сигнал во время форума, что Украине нужны средства высокого качества, в большом количестве и быстро, чтобы остановить дроны и перехватить ракеты", — сказал Зеленский.

Встреча Зеленского и Столтенберга. Фото: ОП

Президент также отметил важность сотрудничества Украины с ведущими мировыми производителями вооружений для внедрения стандартов НАТО в оборонной промышленности и усиления совместимости с Альянсом.

Зеленский выразил надежду, что во время заседания Совета Украина — НАТО страны-члены примут дальнейшие положительные решения по поставкам вооружений и военной техники, а также предоставлении другой необходимой помощи.

"Владимир Зеленский отметил настроенность украинской стороны на активную работу с союзниками для согласования новой адаптированной Годовой национальной программы, направленной на внедрение в Украине принципов и стандартов НАТО. В этом контексте он также отметил важность подготовки совместно с Альянсом Дорожной карты совместимости Украины с НАТО", — говорится на сайте ОП.

Напомним, сегодня, 11 октября, в Бельгии Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином, а также с новым председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Глава государства рассказал о срочных потребностях украинской армии накануне зимы.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая сумма — 200 млн долларов.