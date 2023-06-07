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Зеленский и Эрдоган обсудили подрыв на Каховской ГЭС

7 июня 2023 16:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский и Эрдоган обсудили подрыв на Каховской ГЭС
Раджеп Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Раджепом Эрдоганом. В частности, лидеры говорили о подрыве на Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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Детали телефонного разговора

Глава государства рассказал Эрдогану о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на ГЭС, а также о возможных рисках экологической катастрофы для ЗАЭС.

Кроме этого, Зеленский передал Турции список потребностей, которые нужны для того, чтобы ликвидировать беду на Херсонщине.

"Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в том числе крымских татар, и продолжении и расширении зерновой инициативы", — говорится в сообщении.

Сообщения Зеленского. Фото: скриншот

Что сказал Эрдоган

В свою очередь, Эрдоган предложил создать специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием взрыва на Каховской ГЭС. В нее могут войти эксперты обеих сторон, а также ООН и международное сообщество, включая Турцию.

Турецкий лидер также отметил, что Турция готова сделать все возможное в этом вопросе, а также выразил надежду на переговоры.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они говорили, как снизить риски для ЗАЭС из-за ситуации на Каховской ГЭС.

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