Зеленский и Эрдоган обсудили подрыв на Каховской ГЭС

Раджеп Эрдоган и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Раджепом Эрдоганом. В частности, лидеры говорили о подрыве на Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

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Детали телефонного разговора

Глава государства рассказал Эрдогану о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на ГЭС, а также о возможных рисках экологической катастрофы для ЗАЭС.

Кроме этого, Зеленский передал Турции список потребностей, которые нужны для того, чтобы ликвидировать беду на Херсонщине.

"Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в том числе крымских татар, и продолжении и расширении зерновой инициативы", — говорится в сообщении.

Сообщения Зеленского. Фото: скриншот

Что сказал Эрдоган

В свою очередь, Эрдоган предложил создать специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием взрыва на Каховской ГЭС. В нее могут войти эксперты обеих сторон, а также ООН и международное сообщество, включая Турцию.

Турецкий лидер также отметил, что Турция готова сделать все возможное в этом вопросе, а также выразил надежду на переговоры.