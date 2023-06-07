Зеленский и Эрдоган обсудили подрыв на Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Раджепом Эрдоганом. В частности, лидеры говорили о подрыве на Каховской ГЭС.
Об этом сообщает Владимир Зеленский.
Детали телефонного разговора
Глава государства рассказал Эрдогану о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на ГЭС, а также о возможных рисках экологической катастрофы для ЗАЭС.
Кроме этого, Зеленский передал Турции список потребностей, которые нужны для того, чтобы ликвидировать беду на Херсонщине.
"Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в том числе крымских татар, и продолжении и расширении зерновой инициативы", — говорится в сообщении.
Что сказал Эрдоган
В свою очередь, Эрдоган предложил создать специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием взрыва на Каховской ГЭС. В нее могут войти эксперты обеих сторон, а также ООН и международное сообщество, включая Турцию.
Турецкий лидер также отметил, что Турция готова сделать все возможное в этом вопросе, а также выразил надежду на переговоры.
Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они говорили, как снизить риски для ЗАЭС из-за ситуации на Каховской ГЭС.