СМИ пишут, что Зеленский и Байден встретятся в Польше

Лидеры встретятся во второй раз с начала года

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, в ближайшее время посетит Польшу с официальным визитом. Там он встретится, в частности, с президентом США Джо Байденом.

Об этом пишет Dziennik Gazeta Prawna.

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С начала российского вторжения 24 февраля 2022 года украинский лидер посетил лишь четыре столицы. Он был в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Брюсселе. В Польшу он приезжал дважды — 22 декабря 2022 года, возвращаясь из США, он встретился в Жешуве с Анджеем Дудой. Второй раз лидеры встретились 9 февраля этого года тоже в Жешуве.

В Польше ожидается, что новый приезд Зеленского станет официальным визитом.

"Мы заканчиваем подготовку к нему (визиту. — Ред.)", — говорят источники издания в украинской власти.

Визит Зеленского состоится, скорее всего, по случаю пребывания президента Джо Байдена в Варшаве или Жешуве.

Польская сторона не комментирует сообщения о визите, прикрываясь соображениями безопасности. Как утверждают источники польской стороны, в Польше и на форуме ООН может быть представлен "мирный план" Зеленского.

"Мирный план"

Украинские и европейские дипломаты утверждают, что команда Зеленского сейчас наполняет мирный план конкретным содержанием. Свои идеи она намерена представить на первую годовщину российского вторжения, 24 февраля 2023 года, или близко к этой дате.

Официальные представители США, Украины и НАТО заявили, что позиция Украины на любых возможных переговорах, на которых она, вероятно, потребует значительных уступок от россии, будет зависеть от ее позиции на поле боя, а потому Киев хочет подготовиться к возможным мирным переговорам, одержав военные победы.

Известно также, что в ноябре Владимир Зеленский в выступлении перед участниками "Группы двадцати" представил предложения Украины по достижению мира с россией, которые предусматривают 10 пунктов.

Он подчеркнул, что есть набор решений — и он хочет, чтобы разговор об этом был публичным, а не закулисным, "чтобы это обсуждалось конкретно, а не широкими мазками".

В россии заявили, что ни о каком "мирном плане" не знают.

"Кремлю ничего не известно о том, что Украина якобы готовит новый мирный план. В москве слышали заявления Зеленского о мирном урегулировании, но они были сделаны без учета нынешних реалий", — сказал спикер российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, в кремле заявили, что любой "мир" с Украиной должен исходить из того, что армия оккупантов не будет уходить с захваченных территорий и возвращать их под контроль Киеву. В россии отметили, что никакого "мирного плана" существовать не может, учитывая "сегодняшние реалии".