Зеленский отменил поездки в Португалию и Испанию, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Португалии Марсело Ребелу ди Соза. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированные визиты в Португалию и Испанию. Причиной, по данным СМИ, стала сложная ситуация на фронте.

Об этом сообщает издание CNN Portugal.

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Отмена поездок Зеленского

Отмечается, что Зеленский уже не в первый раз отменяет свою поездку в Португалию. В то же время издание объяснило, что причиной в этот раз стала серьезная внутренняя ситуация в Украине.

Вероятно, предполагает СМИ, речь идет именно о сложной ситуации на поле боя Харьковщины, что делает нецелесообразным выезд за границу в это время.

Напомним, 14 мая Киев посетил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и подготовку к Глобальному саммиту мира.

К слову, ситуация в Харьковской области остается сложной. На улицах города Волчанск ведутся бои. Россияне практически захватили населенный пункт, полиция эвакуирует мирное население.