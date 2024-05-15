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Зеленский отменил поездки в Португалию и Испанию, — СМИ

15 мая 2024 11:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский отменил поездки в Португалию и Испанию, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Португалии Марсело Ребелу ди Соза. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированные визиты в Португалию и Испанию. Причиной, по данным СМИ, стала сложная ситуация на фронте.

Об этом сообщает издание CNN Portugal.

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Отмена поездок Зеленского

Отмечается, что Зеленский уже не в первый раз отменяет свою поездку в Португалию. В то же время издание объяснило, что причиной в этот раз стала серьезная внутренняя ситуация в Украине.

Вероятно, предполагает СМИ, речь идет именно о сложной ситуации на поле боя Харьковщины, что делает нецелесообразным выезд за границу в это время.

Напомним, 14 мая Киев посетил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Он встретился с Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и подготовку к Глобальному саммиту мира.

К слову, ситуация в Харьковской области остается сложной. На улицах города Волчанск ведутся бои. Россияне практически захватили населенный пункт, полиция эвакуирует мирное население.

Владимир Зеленский
поездки
Португалия
Украина
Испания
президент
война в Украине

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