Зеленский рассказал, как Украина готовилась к подрыву оккупантами Каховской ГЭС

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Российские захватчики заминировали Каховскую ГЭС еще в прошлом году, поэтому Украина была готова к возможному подрыву дамбы и последствиям катастрофы. Для этого задействовали больше спасательных групп ГСЧС.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

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"Все понимали, что РФ заменяла дамбу еще в прошлом году. Если что-то заминировано, то мы точно этого не контролируем и может быть момент, когда будет взрыв и будут соответствующие последствия", — объяснил он.

Какие службы были задействованы

По его словам, руководство государства понимало риски еще до этого, поэтому готовились команды ГСЧС. К этой ситуации готовились и в МВД, а премьер-министр понимал, что будет происходить.

"Очень сложная ситуация. Нам понятно, что будет затоплено от 35 до 80 населенных пунктов. Мы понимаем, что будут большие проблемы с питьевой водой в Днепровском, Запорожском и Херсонском регионах", — отметил Зеленский.

В свою очередь, он отметил, что точные последствия станут ясны после того, как пойдет вода.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга Народа", глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду заявил, что сельскохозяйственные посевы в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях под угрозой уничтожения.