Зеленский вместе с первой леди совершил визит в Швецию

Первая леди Елена Зеленская и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Instagram

Сегодня, 19 августа, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской совершил рабочий визит в Швецию. Глава государства рассказал, что это будут широкие переговоры.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Визит Зеленских в Швецию

По словам украинского лидера, запланированы встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и главами парламентских партий. Зеленский подчеркнул, что будут широкие украино-шведские переговоры. Он также хочет лично поблагодарить Швецию за поддержку.

"Наша первоочередная задача — усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве. Наша полная поддержка Швеции на пути в НАТО. Уверены, что вместе гарантируем надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе", — рассказал Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9346-1, предусматривающий ограничение изменений госбюджета. Его отправили на рассмотрение главе государства еще 2 августа.

Также мы писали, что вчера, 18 августа, Владимир Зеленский провел ежедневный селектор, на котором участники обсудили ситуацию на фронте. Самая главная задача — это усиление обороны Украины и обеспечение оружием украинских защитников.