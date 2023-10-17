Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР: что обсудили arrow

Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР: что обсудили

17 октября 2023 23:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский с президентом ЮАР Сирилой Рамафосой в Нью-Йорке. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. По его словам, подняли важные вопросы, связанные с экспортом зерна, вторым саммитом Grain From Ukraine, украинской Формулой Мира и другими.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

О чем Зеленский говорил с президентом ЮАР

Зеленский отметил, что в ходе разговора с Сирилой Рамафосой обсудили важность продолжения экспорта украинского зерна, что "критически для глобальной продовольственной безопасности".

"Пригласил ЮАР к участию во втором саммите Grain From Ukraine. Очень важно, что ЮАР поддерживает Украинскую Формулу Мира и будет участвовать в следующих раундах переговоров по Формуле. Не менее важно и то, что отношения Украины и Южно-Африканской Республики ощутимо наращиваются, прежде всего на самом высоком уровне", — написал Президент.

Он добавил, что подняли вопросы также относительно конфликта на Ближнем Востоке и возможности эвакуации граждан ЮАР из региона.

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что по состоянию на 17 октября из портов Большой Одессы вышли три судна, загруженные зерном. Еще один балкер Briza идет на вход в направлении Черноморска.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме