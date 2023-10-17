Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский с президентом ЮАР Сирилой Рамафосой в Нью-Йорке. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. По его словам, подняли важные вопросы, связанные с экспортом зерна, вторым саммитом Grain From Ukraine, украинской Формулой Мира и другими.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Зеленский отметил, что в ходе разговора с Сирилой Рамафосой обсудили важность продолжения экспорта украинского зерна, что "критически для глобальной продовольственной безопасности".

"Пригласил ЮАР к участию во втором саммите Grain From Ukraine. Очень важно, что ЮАР поддерживает Украинскую Формулу Мира и будет участвовать в следующих раундах переговоров по Формуле. Не менее важно и то, что отношения Украины и Южно-Африканской Республики ощутимо наращиваются, прежде всего на самом высоком уровне", — написал Президент.

Он добавил, что подняли вопросы также относительно конфликта на Ближнем Востоке и возможности эвакуации граждан ЮАР из региона.

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что по состоянию на 17 октября из портов Большой Одессы вышли три судна, загруженные зерном. Еще один балкер Briza идет на вход в направлении Черноморска.