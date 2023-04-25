Зеленский провел Ставку Главнокомандующего: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Сегодня, 25 апреля, Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Актуализировали информацию о ситуации на поле боя, подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский.

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Ставка Верховного Главнокомандующего

Отмечается, что на Ставке актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в том числе в самых сложных направлениях. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.

Он также добавил, что каждое из направлений обороны Украины важно и не имеем права допустить, чтобы Украина имела слабые места.

"Подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн". Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки — это жизнь наших бойцов", — написал Владимир Зеленский.

Кроме этого на Ставке Верховного Главнокомандующего обсудили ход комплектования личным составом и техникой бригад. Бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению победы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел последнее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором была обсуждена текущая ситуация на фронте. Он отметил, что ситуация на всех участках фронта была проанализирована, а также рассмотрены планы врага на ближайшее время.