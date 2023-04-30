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Зеленський провів розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном

30 квітня 2023 16:53
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зеленський провів розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 30 квітня, Володимир Зеленський провів розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови Верховний головнокомандувач подякував за всебічну та дієву підтримку України.

Про це йдеться на офіційних сторінках Президента України Володимира Зеленського

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Розмова Зеленського з Макроном

Володимир Зеленський повідомив, що вони обговорили взаємодію в роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їх підтримки української формули миру. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки у межах двостороннього діалогу.

"Детально поінформував про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні. Окремо акцентував на першочергових потребах українських сил оборони", — написав Президент України.

Крім цього він зазначив, що швидкість і конкретність реагування — це дуже важливо. Це те, що значно посилює українські можливості.

"Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним Силам потужного бронетанкового пакету", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський нещодавно підписав нові укази про відзначення нагородами військових. За його словами, це майже 450 українських бійців. Глава держави також анонсував потужні кроки для створення трибуналу проти Російської Федерації.

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