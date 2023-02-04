Зеленский поблагодарил Сунака за обучение украинских танкистов

Президент Украины

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Президент поблагодарил за предоставленные танки Challenger 2 и обучение военных.

Об этом сообщается в Telegram Владимира Зеленского.

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В частности, украинский гарант поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака за предоставленные боевые танки Challenger 2 и обучение украинских военных.

"Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и длинную перспективу", — рассказал Владимир Зеленский.

Кроме того, политики обсудили ситуацию с допуском российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде.

"Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на предстоящей Олимпиаде в Париже", — отметил Президент.

К слову, украинские танкисты несколько дней назад прибыли в Великобританию для обучения на Challenger 2. Сегодня же, 4 февраля, минобороны Британии показало, как ВСУ быстро овладевают этой техникой.

В свою очередь, британский министр обороны Бен Уоллес заявлял, что переданные Украине танки Challenger 2 прибудут на фронт к лету.

Напомним, в январе Великобритания официально объявила, что в Украину отправят эскадрон из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Тогда же с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.