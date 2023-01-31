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Зеленський провів переговори з прем'єром Бельгії: про що говорили

31 січня 2023 20:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський переговорив із прем'єром Бельгії - про що говорили
Президент України Володимир Зеленський
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори із прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо. Сторони обговорили продовження оборонної співпраці.

Про це Зеленський написав у Telegram.

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Слова Зеленського

Президент України Зеленський подякував Олександру де Кроо за потужний попередній пакет військової допомоги та обговорив з ним продовження оборонної співпраці. Також сторони обговорили підтримку українських ініціатив в ООН, прискорення наступного пакета санкцій Європейського Союзу.

"Розраховуємо на принциповість Бельгії щодо недопуску російських атлетів на Олімпіаду 2024 року", — написав Зеленський.

Нагадаємо, що Бельгія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги на 92 млн доларів. Туди увійде армійська техніка, гвинтівки, зенітні установки та патрони, і таким чином Україна зможе захистити себе.

На думку Олександра де Кроо, Україна переможе у цій війні. При цьому він уточнив, що безпека та цінності Бельгії також перебувають під загрозою.

Раніше чиновник повідомляв, що загалом Бельгія вже надала Україні 146 мільйонів євро військової допомоги. Наразі країна відправить ракети AMRAAM, протитанкову зброю LAW. Також Міноборони відправить паливо та забезпечить навчання військовослужбовців ЗСУ.

 

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