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Зеленський проведе переговори з прем'єром Японії

29 серпня 2023 08:02
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Зеленський проведе переговори з прем'єром Японії
Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда організовує телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірні, ця розмова відбудеться сьогодні, 29 серпня. 

Про це повідомило японське видання Kyodo News.

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Переговори Кішіди та Зеленського

Зазначається, що 29 серпня можуть відбутися телефонні переговори Кішіди та Зеленського. Вони будуть зосереджені на підтвердженні солідарності з Києвом і наданні допомоги для відновлення країни.

Кішіда також, ймовірно, використає переговори для узгодження позицій із Зеленським напередодні саміту Групи 20 в Індії наступного місяця, де він планує обговорити з іншими лідерами допомогу Україні та поточні санкції проти Росії. 

Варто зазначити, що під час переговорів на полях травневого саміту "Великої сімки" в Хіросімі на заході Японії Кішіда сказав Зеленському, що Токіо надасть Україні близько 100 машин зі своїх Сил самооборони, включаючи невеликі вантажівки та транспортні засоби.

Також на початку наступного року в Японії планується проведення конференції з питань відбудови України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення гарантій безпеки. Це відбувається в рамках Спільної декларації про підтримку України. 

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