Зеленський проведе переговори з прем'єром Японії
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда організовує телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірні, ця розмова відбудеться сьогодні, 29 серпня.
Про це повідомило японське видання Kyodo News.
Переговори Кішіди та Зеленського
Зазначається, що 29 серпня можуть відбутися телефонні переговори Кішіди та Зеленського. Вони будуть зосереджені на підтвердженні солідарності з Києвом і наданні допомоги для відновлення країни.
Кішіда також, ймовірно, використає переговори для узгодження позицій із Зеленським напередодні саміту Групи 20 в Індії наступного місяця, де він планує обговорити з іншими лідерами допомогу Україні та поточні санкції проти Росії.
Варто зазначити, що під час переговорів на полях травневого саміту "Великої сімки" в Хіросімі на заході Японії Кішіда сказав Зеленському, що Токіо надасть Україні близько 100 машин зі своїх Сил самооборони, включаючи невеликі вантажівки та транспортні засоби.
Також на початку наступного року в Японії планується проведення конференції з питань відбудови України.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна розпочала переговори з Канадою щодо укладення гарантій безпеки. Це відбувається в рамках Спільної декларації про підтримку України.