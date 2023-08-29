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Зеленский проведет переговоры с премьером Японии

29 августа 2023 08:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский проведет переговоры с премьером Японии
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Премьер-министр Японии Фумио Кисида организует телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вероятно, этот разговор состоится сегодня, 29 августа.

Об этом сообщило японское издание Kyodo News.

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Отмечается, что 29 августа могут пройти телефонные переговоры Кишиды и Зеленского. Они будут сосредоточены на подтверждении солидарности с Киевом и оказании помощи по восстановлению страны.

Кишида также, вероятно, использует переговоры по согласованию позиций с Зеленским накануне саммита Группы 20 в Индии в следующем месяце, где он планирует обсудить с другими лидерами помощь Украине и текущие санкции против России.

Стоит отметить, что во время переговоров на полях майского саммита "Большой семерки" в Хиросиме на западе Японии Кишида сказал Зеленскому, что Токио предоставит Украине около 100 машин из Сил самообороны, включая небольшие грузовики и транспортные средства.

Также в начале следующего года в Японии планируется проведение конференции по восстановлению Украины.

Напомним, недавно мы писали, что Украина начала переговоры с Канадой по заключению гарантий безопасности. Это происходит в рамках Совместной декларации о поддержке Украины.

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