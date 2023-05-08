Зеленский предлагает Раде перенести День победы над нацизмом на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Владимир Зеленский предлагает парламенту утвердить Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. 9 мая в Украине отметят День Европы.

Об этом глава государства сообщил на своем Telegram-канале.

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Предложение Зеленского

Президент подал в Верховную Раду законопроект об установлении Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов 8 мая.

Владимир Зеленский объяснил, что таким образом Украина вернет настоящую историю без идеологических примесей.

"Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла та война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта", — напомнил глава государства.

Указ Президента

9 мая Украина отныне будет праздновать День Европы.

Указ №226 /2023 о праздновании этого праздника Владимир Зеленский подписал сегодня.

"Осознавая европейскую идентичность Украинского народа, с целью укрепления единства народов Европы, обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте, свидетельствуя о приверженности идеалам и ценностям демократии, поддерживая инициативы молодежных и других общественных объединений", — так пояснил логику введения нового праздника Президент, подчеркнув, что Украина будет праздновать его совместно с государствами Европейского Союза

Напомним, что сейчас Украина отмечает 8 мая День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом.