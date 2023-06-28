Зеленський пропонує надати англійській мові статус міжнародної: про що законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський пропонує закріпити статус англійської мови, як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Відповідний законопроєкт внесений на розгляд до Верховної Ради України 28 червня, в День Конституції України. Деякі урядовці назвали це фундаментальним рішенням для країни.

Що пропонує президентський законопроєкт і що таке рішення означатиме для українців, розібралося Новини.LIVE.

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До ВРУ президент Зеленський вніс проект закону про застосування англійської мови в Україні. Ним передбачається офіційно закріпити статус англійської мови, як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

"Передбачається визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоровʼя тощо", — йдеться у пояснювальній записці.

Також зазначається, що ухвалення законопроєкту допоможе Україні зруйнувати мовний бар'єр з ЄС. наші євроінтеграційні прагнення визначають і визнання європейських стандартів у сфері мовної політики.

"Нинішня політика ЄС спрямована, серед іншого, і на те, щоб кожен громадянин європейської спільноти володів, як мінімум, двома іноземними мовами.Наразі Україна має статус кандидата у члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним барʼєром", — йдеться у тексті пояснювальної записки.

Реакція на проєкт закону

Документ лише внесений до парламенту. Його розглядатиме Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Однак вже з’являються реакції.

Зокрема, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав, що це стане драйвером для розвитку інновацій, бізнесу, освіти та нашої інтеграції до ЄС.

За його словами, команда Мінцифри провела дослідження:

49% дорослого населення не володіють англійською,

56% хочуть підвищити скіли,

45% учителів володіють англійською на високому рівні С.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Офіс Президента України

"Допомагатимемо українцям активно вивчати та максимально використовувати англійську в усіх сферах життя. Паралельно готуємо зміни до законодавства з упровадження англійської мови на 2023–2026 роки", — додав Федоров.

Нагадаємо, 28 червня, українці відзначають День Конституції України. Президент Володимир Зеленський виступив з промовою у Верховній Раді.

Окрім того, в цей день Зеленський вніс до парламенту низку законопроєктів.