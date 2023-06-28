Зеленский предлагает предоставить английскому языку статус международного: о чем законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины 28 июня в День Конституции Украины. Некоторые члены правительства назвали это фундаментальным решением для страны.

Что предлагает президентский законопроект и что такое решение будет означать для украинцув, разобралось Новини.LIVE.

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В ВРУ президент Зеленский внес проект закона о применении английского языка в Украине. Им предполагается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

"Предполагается определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормировать особенности применения английского языка в работе органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, во время пересечения государственной границы, в сферах образования , культуры, транспорта, здравоохранения и т.д." , — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что принятие законопроекта поможет Украине разрушить языковой барьер с ЕС. Наши евроинтеграционные стремления определяют и признание европейских стандартов в области языковой политики.

"Нынешняя политика ЕС направлена, среди прочего, и на то, чтобы каждый гражданин европейского сообщества владел как минимум двумя иностранными языками. Сейчас Украина имеет статус кандидата в члены Европейского Союза, но все еще остается отделенной от ЕС языковым барьером", — говорится в тексте пояснительной записки.

Реакция на проект закона

Документ только внесен в парламент. Его будет рассматривать Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике. Однако уже появляются реакции.

В частности, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал, что это станет драйвером для развития инноваций, бизнеса, образования и нашей интеграции в ЕС.

По его словам, команда Минцифры провела исследование:

49% взрослого населения не владеют английским,

56% хотят повысить скилы,

45% учителей владеют английским на высоком уровне С.

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Фото: Офис Президента Украины

"Будем помогать украинцам активно изучать и максимально использовать английский во всех сферах жизни. Параллельно готовим изменения к законодательству по внедрению английского языка на 2023-2026 годы", — добавил Федоров.

Напомним, 28 июня, украинцы отмечают День Конституции Украины. Президент Владимир Зеленский выступил с речью в Верховной Раде.

Кроме того, в этот день Зеленский внес в парламент ряд законопроектов.