Предоставление Украине танков: Зеленский записал обращение к украинцам

Владимир Зеленский приветствовал решение партнеров о передаче Украине танков

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение западных партнеров о передаче нашей стране современных западных танков. Как он отметил, что решение Германии по передаче Leopard и США по передаче Abrams "доказывает важнейший факт для мира сейчас — факт, что свобода только крепнет".

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем обращении.

Что сказал президент

"Сегодня день чрезвычайно приятных новостей для Украины. Есть танковая коалиция. Есть решение об открытии поставок танков для нашей обороны — современных танков. Я благодарю всех наших союзников за готовность передать нам современные и очень нужные танки. Все это доказывает важнейший факт для мира сейчас — факт, что свобода только крепнет. И то, как объединено, мы все работаем для усиления свободы, для защиты Украины и Европы — это историческое достижение лидеров, которые работают сейчас", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что "ключевое теперь — скорость и объем" поставок вооружения.

"Скорость тренировки наших военных и скорость поставки танков в Украину и объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется. Мы можем это сделать. И так же, как принимаем решение сегодня", — подчеркнул. он.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

Вечером с речью выступил и президент США Джо Байден, объявивший о 31 танке Abrams для Украины.

Также министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Мадрид готов предоставить Украине танки Leopard 2 немецкого производства. Техника будет передана после того, как Германия предоставит на это согласие.

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