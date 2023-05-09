Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський про черговий пакет допомоги США: додаємо можливостей нашим воїнам arrow

Зеленський про черговий пакет допомоги США: додаємо можливостей нашим воїнам

9 травня 2023 22:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський про черговий пакет допомоги США: додаємо можливостей нашим воїнам
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 9 травня, стало відомо про новий пакет допомоги від США. Це додає українським військовим більше можливостей та захисту.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні.

Читайте також:

Новий пакет допомоги від США

"Є чергові хороші новини від партнерів. З того, що можна сказати публічно: є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг — 1 млрд 200 млн доларів", — розповів Президент.

За його словами, в новий оборонний пакет входить артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів та інші речі для посилення наших захисників і захисниць.

"Дякую Президенту Байдену, Конгресу — обом партіям, — та кожній американській родині за незмінну підтримку й за американську силу, яка додає нам міцності. Працюємо також і з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами додаємо нові можливості для наших воїнів", — сказав глава держави.

Нагадаємо, 9 травня Міноборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Його загальна сума — 1,2 млрд доларів. Пакет спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB