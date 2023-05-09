Зеленський про черговий пакет допомоги США: додаємо можливостей нашим воїнам

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У вівторок, 9 травня, стало відомо про новий пакет допомоги від США. Це додає українським військовим більше можливостей та захисту.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні.

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Новий пакет допомоги від США

"Є чергові хороші новини від партнерів. З того, що можна сказати публічно: є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів. Загальний обсяг — 1 млрд 200 млн доларів", — розповів Президент.

За його словами, в новий оборонний пакет входить артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів та інші речі для посилення наших захисників і захисниць.

"Дякую Президенту Байдену, Конгресу — обом партіям, — та кожній американській родині за незмінну підтримку й за американську силу, яка додає нам міцності. Працюємо також і з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами — додаємо нові можливості для наших воїнів", — сказав глава держави.

Нагадаємо, 9 травня Міноборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Його загальна сума — 1,2 млрд доларів. Пакет спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.