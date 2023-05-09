Зеленский об очередном пакете помощи США: добавляем возможностей нашим воинам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Во вторник, 9 мая, стало известно о новом пакете помощи от США. Это придает украинским военным больше возможностей и защиты.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении.

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Новый пакет помощи от США

"Есть очередные хорошие новости от партнеров. Из того, что можно сказать публично: есть новый оборонный пакет от Соединенных Штатов. Общий объем — 1 млрд 200 млн долларов", — рассказал Президент.

По его словам, в новый оборонный пакет входит артиллерия, защита от ракет и беспилотников и другие вещи для усиления наших защитников и защитниц.

"Спасибо Президенту Байдену, Конгрессу — обеим партиям — и каждой американской семье за неизменную поддержку и за американскую силу, которая придает нам прочность. Работаем также и с другими партнерами над дополнительными оборонными пакетами — добавляем новые возможности для наших воинов", — сказал глава государства.

Напомним, 9 мая Минобороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая сумма — 1,2 млрд долларов. Пакет направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах.