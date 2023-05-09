Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Зеленский об очередном пакете помощи США: добавляем возможностей нашим воинам arrow

Зеленский об очередном пакете помощи США: добавляем возможностей нашим воинам

9 мая 2023 22:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский об очередном пакете помощи США: добавляем возможностей нашим воинам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 9 мая, стало известно о новом пакете помощи от США. Это придает украинским военным больше возможностей и защиты.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении.

Читайте также:

Новый пакет помощи от США

"Есть очередные хорошие новости от партнеров. Из того, что можно сказать публично: есть новый оборонный пакет от Соединенных Штатов. Общий объем — 1 млрд 200 млн долларов", — рассказал Президент.

По его словам, в новый оборонный пакет входит артиллерия, защита от ракет и беспилотников и другие вещи для усиления наших защитников и защитниц.

"Спасибо Президенту Байдену, Конгрессу — обеим партиям — и каждой американской семье за неизменную поддержку и за американскую силу, которая придает нам прочность. Работаем также и с другими партнерами над дополнительными оборонными пакетами добавляем новые возможности для наших воинов", — сказал глава государства.

Напомним, 9 мая Минобороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая сумма — 1,2 млрд долларов. Пакет направлен на укрепление ПВО и обеспечение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас