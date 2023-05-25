Зеленський призначив нового заступника голови Служби безпеки України

Зеленський призначив нового заступника голови СБУ
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України. Ним став колишній очільник підрозділу детективів НАБУ.
Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу Президента.
Діяльність в НАБУ
Відомо, що раніше Сергій Наумюк був керівником підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро та подавався на конкурс, аби стати директором НАБУ.
Він пройшов перший етап тестування загальних здібностей і був допущений до другого етапу — співбесіди.
Проте, за інформацією Судово-юридичної газети, на співбесіді у комісії до нього виникли запитання щодо російського громадянства його батьків та брата, роботи брата у московському банку, проживання батьків у тимчасово окупованому Луганську та набуття ними права власності на об'єкти нерухомості.
Також, за його словами, які цитує газета, після початку повномасштабної війни його мобілізували в один з підрозділів СБУ, проте після закінчення бойових дій Наумюк планував повернутися до НАБУ.
Що ще відомо про Сергія Наумюка
Новий заступник голови СБУ навчався в Луганському інституті внутрішніх справ МВС України за спеціальністю "Правознавство", пізніше у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля за спеціальністю "Фінанси". Також Наумюк отримав ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю "Забезпечення державної безпеки".
Крім того, новопризначений посадовець викладав в університеті, писав наукові роботи та з 2015 року був очільником Другого підрозділу детективів НАБУ. Вже за рік став керівником Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів.
Нагадаємо, Зеленський звільнив від виконання обов’язків голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрія Макарова. Новим керівником Комітету був призначений колишній міністр культури Євген Нищук.