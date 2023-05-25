Зеленський призначив нового заступника голови Служби безпеки України

Сергія Наумюка призначили новим заступником голови СБУ. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України. Ним став колишній очільник підрозділу детективів НАБУ.

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу Президента.

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Відомо, що раніше Сергій Наумюк був керівником підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро та подавався на конкурс, аби стати директором НАБУ.

Він пройшов перший етап тестування загальних здібностей і був допущений до другого етапу — співбесіди.

Проте, за інформацією Судово-юридичної газети, на співбесіді у комісії до нього виникли запитання щодо російського громадянства його батьків та брата, роботи брата у московському банку, проживання батьків у тимчасово окупованому Луганську та набуття ними права власності на об'єкти нерухомості.

Сергій Наумюк. Фото: Радіо Свобода

Також, за його словами, які цитує газета, після початку повномасштабної війни його мобілізували в один з підрозділів СБУ, проте після закінчення бойових дій Наумюк планував повернутися до НАБУ.

Що ще відомо про Сергія Наумюка

Новий заступник голови СБУ навчався в Луганському інституті внутрішніх справ МВС України за спеціальністю "Правознавство", пізніше у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля за спеціальністю "Фінанси". Також Наумюк отримав ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю "Забезпечення державної безпеки".

Крім того, новопризначений посадовець викладав в університеті, писав наукові роботи та з 2015 року був очільником Другого підрозділу детективів НАБУ. Вже за рік став керівником Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів.

Нагадаємо, Зеленський звільнив від виконання обов’язків голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрія Макарова. Новим керівником Комітету був призначений колишній міністр культури Євген Нищук.