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Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ

25 мая 2023 13:36
- Карина Бовсуновская
Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины
Сергей Наумюк был назначен новым заместителем председателя СБУ. Фото: radiosvoboda.org
- Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Наумюка заместителем председателя Службы безопасности Украины. Им стал бывший глава подразделения детективов НАБУ.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента.

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Деятельность в НАБУ

Известно, что ранее Сергей Наумюк был руководителем подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро и отправлялся на конкурс, чтобы стать директором НАБУ.

Он прошел первый этап тестирования общих способностей и был допущен ко второму этапу — собеседованию.

Однако, по информации Судебно-юридической газеты, на собеседовании у комиссии к нему возникли вопросы о российском гражданстве его родителей и брата, работы брата в московском банке, проживание родителей во временно оккупированном Луганске и обретение ими права собственности на объекты недвижимости.

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Сергей Наумюк. Фото: Радио Свобода

Также, по его словам, цитируемые газетой, после начала полномасштабной войны его мобилизовали в одно из подразделений СБУ, однако после окончания боевых действий Наумюк планировал вернуться в НАБУ.

Что еще известно о Сергее Наумюке

Новый заместитель главы СБУ учился в Луганском институте внутренних дел МВД Украины по специальности "Правоведение", позже в Восточноукраинском национальном университете им. В. Даля по специальности "Финансы". Также Наумюк получил степень кандидата юридических наук по специальности "Обеспечение государственной безопасности".

Кроме того, он преподавал в университете, писал научные работы и с 2015 года являлся главой Второго подразделения детективов НАБУ. Уже через год стал руководителем Четвертого подразделения детективов Главного подразделения детективов.

Напомним, Зеленский освободил от исполнения обязанностей главы Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрия Макарова. Новым руководителем Комитета был назначен бывший министр культуры Евгений Нищук.

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