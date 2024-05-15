Зеленский назначил нового главу Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО - Боровец

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины подписал указ о назначении на должность главы Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Ирины Боровец. Ранее она работала замминистра иностранных дел.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины в среду, 15 мая.

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Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового главы Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

"Назначить Ирину Геннадиевну Боровец - заместителя Министра иностранных дел Украины главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от выполнения этих обязанностей Э.Джапарову" , — говорилось в сообщении.

Указ Президента Украины. Фото: скриншот с официальной страницы Владимира Зеленского

Что известно об Ирине Боровец

В 1998 году женщина окончила Институт востоковедения и международных отношений "Харьковский коллегиум", специалист по международным отношениям, референт-переводчик.

До назначения на новую должность Боровец работала заместителем Министра иностранных дел Украины. Еще раньше дипломат возглавляла департамент публичной дипломатии и коммуникаций МИД и была начальницей отдела по вопросам деоккупации политического директората министерства.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Службы внешней разведки. Речь идет об Андрее Алексеенко.

Ранее Зеленский уволил бывшего Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья.